Три гадалки со Ставрополья приговорены к срокам за мошенничество

В Невинномысске вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались три женщины, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Гражданки вступили в преступный сговор. В период с апреля по сентябрь 2019 года они пугали пожилых людей тем, что на них наведена порча и у них есть заболевания. Женщины внушали потерпевшим, что они способны через заговор денег и украшений снять проклятие. Во время сеанса ценности пропадали. Против них было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба".

- Совершенными преступлениями потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленницам наказания в виде лишения свободы сроком от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении прокуратуры.