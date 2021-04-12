В Ставрополе следователи начали проверку после ДТП с маршруткой

ФотО: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 12 апреля, в 12:40, в Ставрополе на улице Лопатина. Там микроавтобуса съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По предварительной версии, водитель маршрутки №9 не справился с управлением на спуске и крутом вираже. В результате врезался в дорожное ограждение, а затем – в дерево.

В аварии одного пассажира маршрутки, девушку 2003 года рождения с травмами доставили в 4 городскую больницу.

Там ей назначили амбулаторное лечение. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 3 пассажира и водитель.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.