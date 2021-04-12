Губернатор Ставрополья встретился с российским космонавтом Олегом Скрипочкой

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В рамках Российской недели космоса на Ставрополье проходят мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики и 60-летию первого полёета человека в космос. В краевом центре Владимир Владимиров встретился с летчиком-космонавтом Героем России уроженцем города Невинномысска Олегом Скрипочкой.

Они осмотрели открытую накануне фотовыставку «Живопись творца» Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Сергея Крикалева. Это коллекция уникальных фотографий земной поверхности, сделанных из космоса с высоты около 400 километров.

Губернатор и Олег Скрипочка также посетили фотодокументальную выставку «Ставропольцы на космической орбите», подготовленную ко Дню космонавтики Ставропольским краеведческим и Невинномысским историко-краеведческим музеями. Значительная часть экспозиции посвящена космонавтам, чьи судьбы связаны со Ставропольем.

Олег Скрипочка рассказал об опыте совместной работы с коллегами, – российскими космонавтами Валерием Токаревым и Александром Скворцовым, окончившими Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов.