ВТБ: ставропольцы на 10% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей

С наступлением весенней погоды за последние две недели траты жителей Ставропольского края на автосервис, автотовары, бензин и замену шин составили 11 млн рублей - это на 10% больше, чем за предыдущие две недели. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

На первом месте среди трат у региональных автолюбителей - приобретение автотоваров и запчастей: на эти цели было направлено 4,3 млн рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 16%, а количество транзакций - на 12%. Средний чек составил 2000 рублей.

На бензин за последние две недели жители Ставрополья потратили 5,3 млн рублей. Это на 10% больше, чем двумя неделями ранее. При этом и количество транзакций на АЗС, работающих на эквайринге ВТБ, увеличилось на 11%. Средний чек в этой категории составляет 900 рублей.

В целом россияне, по данным эквайринга ВТБ, с приходом теплых дней увеличили расходы на автомобильные товары и услуги до 800 млн рублей (рост +16%). В автомагазинах за последние две недели жители России потратили 410 млн рублей - на 18% больше, чем за предыдущий период.

На 17% за две недели выросли траты на автотосервис - до 180 млн рублей. Магазины шин увеличили выручку вдвое, станции по замене шин - в 3,5 раза. На бензин россияне потратили за последние 2 недели 190 млн рублей, на 5% больше, чем неделей ранее. Динамика по числу транзакций идентичная. Средний чек показал снижение на 5% и составил 1,1 тыс. рублей.

- Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды, - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.