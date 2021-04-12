Прокуратура Ставрополья организовала проверку гибели человека на обрушенном складе

В Предгорном округе обрушился склад

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что начата проверка по факту обрушения склада в поселке Нежинском Предгорного округа. Один человек погиб, второго спасатели вытащили из-под завалов, его жизни ничто не угрожает. На место выслали 6 машин и 25 специалистов.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по факту организована проверка. На место происшествия для координации работы контролирующих и правоохранительных органов выехал прокурор Предгорного района, - сказано в сообщении пресс-службы.

Во время проверки установят причины обвала несущих конструкций.

НАПОМНИМ

В Предгорном округе в обрушенном здании погиб 1 человек

Еще один пострадавший находится под завалами (подробнее).