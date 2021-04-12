Появились фото обрушения склада в Предгорном округе, где погиб человек

Спасатели работают на месте обвала складского помещения в Предгорном округе

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю опубликовало фото с места обрушения несущих конструкций склада в поселке Нежинском. Спасатели разгребают завалы. Один человек погиб, еще одного спасли - его жизни ничто не угрожает.

Обрушенные конструкции склада

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения. Эксперты выяснят причины обвала здания.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по факту организована проверка. На место происшествия для координации работы контролирующих и правоохранительных органов выехал прокурор Предгорного района, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Спасатели разгребают завалы

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