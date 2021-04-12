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Происшествия12 апреля 2021 18:48

Появились фото обрушения склада в Предгорном округе, где погиб человек

Спасатели работают на месте происшествия, а прокуратура организовала проверку
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Спасатели работают на месте обвала складского помещения в Предгорном округе

Спасатели работают на месте обвала складского помещения в Предгорном округе

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю опубликовало фото с места обрушения несущих конструкций склада в поселке Нежинском. Спасатели разгребают завалы. Один человек погиб, еще одного спасли - его жизни ничто не угрожает.

Обрушенные конструкции склада

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения. Эксперты выяснят причины обвала здания.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по факту организована проверка. На место происшествия для координации работы контролирующих и правоохранительных органов выехал прокурор Предгорного района, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Спасатели разгребают завалы

НАПОМНИМ

Прокуратура Ставрополья организовала проверку гибели человека на обрушенном складе

Сейчас на месте обрушения работают спасатели (подробнее).

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