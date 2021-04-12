Конструкции склада в Нежинском обрушились во время монтажных работ - МЧС

Обрушенные конструкции склада в Предгорном округе
Фото: Из материалов пресс-службы
Начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Дашкевич Юлия заявила, что 12 апреля складское помещение в поселке Нежинском обрушились во время монтажных работ. Это предварительная информация, детали уточняются.
В результате обрушения погиб один человек, второго вызволили из-под завалов. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Прокуратура начала проверку по факту разрушения здания.
Ранее "КП-Северный Кавказ" дала фото с места событий от пресс-службы МЧС.
НАПОМНИМ
Прокуратура Ставрополья организовала проверку гибели человека на обрушенном складе
Сейчас на месте обрушения работают спасатели (подробнее).