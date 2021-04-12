Появилось видео работы МЧС на месте обрушения склада в Предгорном округе

Спасатели разгребают завалы обрушенного склада в Предгорном округе

МЧС России по Ставропольскому краю опубликовало видео работы спасателей на разрушенном складском помещении в поселке Нежинском. Они убирают обломки и кирпичи, чтобы удостовериться, что больше нет пострадавших.

Сегодня около 18:00 обрушились конструкции склада в Предгорном округе. Спасатели выехали на место происшествия. По предварительным данным, один человек погиб, второго спасли из-под обломков. Его жизни ничего не угрожает.

На месте работают 25 специалистов, выслали 6 единиц техники.

Прокуратура края начала проверку по факту разрушения здания. По данным МЧС, стены упали во время монтажных работ. Ведомства продолжают расследование.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото с места инцидента.

НАПОМНИМ

Прокуратура Ставрополья организовала проверку гибели человека на обрушенном складе

Сейчас на месте обрушения работают спасатели (подробнее).