Появилось видео работы МЧС на месте обрушения склада в Предгорном округе

Спасатели разгребают завалы обрушенного склада в Предгорном округе
МЧС России по Ставропольскому краю опубликовало видео работы спасателей на разрушенном складском помещении в поселке Нежинском. Они убирают обломки и кирпичи, чтобы удостовериться, что больше нет пострадавших.
Сегодня около 18:00 обрушились конструкции склада в Предгорном округе. Спасатели выехали на место происшествия. По предварительным данным, один человек погиб, второго спасли из-под обломков. Его жизни ничего не угрожает.
На месте работают 25 специалистов, выслали 6 единиц техники.
Прокуратура края начала проверку по факту разрушения здания. По данным МЧС, стены упали во время монтажных работ. Ведомства продолжают расследование.
Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото с места инцидента.
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Сейчас на месте обрушения работают спасатели (подробнее).