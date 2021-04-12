Первые пункты вакцинации в торговых центрах откроют в Ставрополе и Пятигорске

В Ставропольском крае начнут вакцинировать в торговых центрах Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что первые прививочные пункты в торговых центрах появятся в краевой столице и городе-курорте Пятигорске.

Сейчас в крае привились больше 135 тысяч человек, темпы вакцинации только нарастают. Эпидемиологическая ситуация стабильна, нет всплесков заболеваемости и смертности. Но говорить о полной отмене коронавирусных ограничений преждевременно.

- После майских праздников, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации, можно будет вернуться к рассмотрению возможного частичного снятия ограничений. Пока же наша главная задача - увеличить доступность иммунизации для жителей края, - заявил Владимиров.

Сейчас правительство хочет организовать места вакцинации вне медучреждений. Для эксперимента выбрали торговые центры - наиболее доступные и посещаемые места Ставрополя и Пятигорска.

В больницах и поликлиниках работают 107 мест иммунизации и еще 114 мобильных бригад.

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