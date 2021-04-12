Летом 2021 года больше 60 тысяч школьников отдохнут в детских лагерях Ставрополья

В Ставропольском крае во время пандемии организуют летний отдых для детей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в этом году школьники смогут отправиться в летний лагерь во время каникул. Сейчас минобр и правительство думают над тем, как все организовать с учетом санитарных требований.

Планируется принять больше 60 тысяч детей на летний отдых, для этого готовят 600 организаций. А губернатор попросил обеспечить доступность вакцинации для всех сотрудников детских лагерей.

- Как и школы, оздоровительные лагеря - это места массового пребывания детей. Все, кто там находятся, должны быть максимально защищены, - отметил Владимиров.

Точное решение по этому и другим вопросам примут после майских праздников. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об открытии пунктов вакцинации в торговых центрах Ставрополя и Пятигорска.

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