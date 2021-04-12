Под завалами склада в Предгорном округе нашли второго погибшего

МЧС России по Ставропольскому краю сообщило о втором погибшем при обрушении склада в поселке Нежинском Предгорного округа. Теперь число жертв достигло трех человек: два погибших и один пострадавший, которого спасли из-под завалов.

Спасатели завершили расчистку места крушения. Прокуратура проводит проверку по факту слома несущих конструкций. МЧС предварительно заявило, что обрушение произошло во время монтажных работ.

На месте происшествия работали 25 человек и 6т единиц техники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала видео работы спасателей, а также фото с разрушенного склада.

Напомним, сегодня около 18:00 обрушилось нежилое складское помещение, где было несколько человек.

НАПОМНИМ

Прокуратура Ставрополья организовала проверку гибели человека на обрушенном складе

Сейчас на месте обрушения работают спасатели (подробнее).