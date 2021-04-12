К 12 апреля больше 135 тысяч ставропольцев вакцинировались от коронавируса

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на сегодняшний день в регионе иммунизировались больше 135 тысяч ставропольцев. На базе медучреждений работают 107 стационарных прививочных пункта, а также 114 мобильные бригад.

Сейчас правительство хочет организовать места для вакцинации за пределами больниц и поликлиник - в торговых центрах. Пока что они появятся в Ставрополе и Пятигорске.

- После майских праздников, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации, можно будет вернуться к рассмотрению возможного частичного снятия ограничений. Пока же наша главная задача - увеличить доступность иммунизации для жителей края, - заявил Владимиров.

Хоть эпидемиологическая ситуация нормализировалась, говорить о полном снятии ограничений еще рано.

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