Следственный комитет завел дело по факту гибели человека на обрушенном складе

Пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краю сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одного человека под обломками склада в Предгорном округе. На место происшествия выехал специалист, который назначил несколько экспертиз.

Однако на момент его пребывания было известно только об одном погибшем. Спасатели раскопали обломки склада и обнаружили еще одного мужчину. В итоге, число пострадавших выросло до трех: два погибших и один пострадавший, которого успели вытащить из-под обломков.

Прокуратура начала проверку.

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