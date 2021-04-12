На Ставрополье в 2021 году отремонтируют 96 км дорог по нацпроекту

На Ставрополье реализуют нацпроект "Безопасные качественные дороги" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края подвела некоторые итоги работы ведомства в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Реализация программы подразумевает не только смену дорожного полотна, но и благоустройство пешеходной зоны, установка ограждений, смену светофоров и дорожных знаков, нанесение разметки и т.д.

В 2020 году установили 23 новых светофора и 2 тысячи дорожных знаков.

- Современные реалии диктуют новые требования к ремонту автодорог. Комплексное проведение работ - это верный подход, который позволяет нам не просто приводить автодороги в нормативное состояние, но и делать их безопаснее для всех участников дорожного движения, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

В 2021 году планируют починить 35 объектов длиной 96 км.