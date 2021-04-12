Мэр Железноводска Евгений Моисеев стал самым упоминаемым в медиа на Ставрополье

В топ-5 глав городов Ставрополья традиционно вошли мэр Железноводска Евгений Моисеев, мэр Невинномысска Михаил Миненков, глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов, мэр Ставрополя Иван Ульянченко и глава Кисловодска Андрей Курбатов. Этих чиновников чаще всего упоминали в СМИ, они активнее других доносили профессиональную позицию в соцсетях.

Отметим, что рокировки участников рейтинга не произошло - в феврале были те же лидеры. Однако Миненков повысил медиаиндекс на 12,2%, а Ворошилов почти на 20%.

Курбатов немного сдал позиции с февраля 2021 году: его показатели снизились на 28,9%. Такие данные дало аналитическое агентство "Победа26".