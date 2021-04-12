На Ставрополье с февраля максимально подняли тарифы на перевозки пассажиров

Северо-Кавказстат сообщил, что по сравнению с началом 2020 года тарифы на перевозки пассажиров в феврале 2021 года повысились почти на 18%. Наиболее дорогим стало путешествие в купе поезда.

- Из услуг, оказываемых населению края, в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. максимальное повышение цен и тарифов отмечалось в группе «услуг пассажирского транспорта» на проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования на 17,2 процента. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования стал дороже на 3,2 процента, - сказано в сообщении службы.

Но при этом цены за место в эконом-классе самолета понизились на 2%.

Напомним, ведомство представило отчет по "Индекс потребительских цен в марте 2021 года". Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, насколько подорожало мясо с начала 2021 года.

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