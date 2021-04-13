На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 90 человек

В Ставропльском крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 90 жителей. Число зараженных в регионе достигло 51575.

Также за вчерашний день от коронавируса скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За весь период пандемии в регионе скончались 1278 человек. Из хороших новостей: за сутки болезнь победили 47 пациентов. За весь период пандемии выздоровели 48541.

Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. В крае ежедневно выполняется около 5 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 1 миллиона 603 тысяч.