На Ставрополье адвокат ответит за мошенничество на сумму свыше 650 тыс. рублей

Адвокат адвокатской конторы Туркменского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Так, в мае 2010 года женщина предоставила в управление Пенсионного Фонда ложные сведения о признании ее инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно для получения социальных выплат.

На основании данных документов адвокат с мая 2010 по апрель 2017 года незаконно получила свыше 650 тысяч рублей. Следователь завершил расследование уголовного дела. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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