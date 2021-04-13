В Ставрополе мужчина предстанет перед судом за участие в экстремистской организации

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Житель Ставрополя подозревается в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с августа 2019 по август 2020 года ставрополец после вступления в законную силу решения Верховного суда о ликвидации одного из межрегиональных общественных объединений продолжил свое участие в нем.

Мужчина проводил беседы с жителями краевого центра, пропагандируя его деятельность и убеждения в его легитимности.

Эту информацию в виде фото и видео изображений, ссылок на статьи он также распространял, используя один из мессенжеров в мобильном телефоне и свою страницу в одной из соцсетей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее "Комсомолка" писала, что адвокат адвокатской конторы Туркменского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат.