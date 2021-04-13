Глава Дагестана уволил арестованного по делу о мошенничестве на 620 млн рублей министра Ибрагимова

Врио главы Дагестана Сергей Меликов уволил арестованного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере министра Расула Ибрагимова. Соответствующие документы Меликов подписал накануне, 12 апреля.

Освобожден от занимаемой должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расул Ибрагимов, - сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Напомним, Ибрагимов был задержан 9 апреля по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 620 миллионов бюджетных рублей, которые предназначались для соцобслуживания инвалидов и пожилых людей, участники группировки похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания.

Советский суд Махачкалы отправил министра Ибрагимова под стражу до 27 мая.