Акция платежной дисциплины за неделю охватила 80 тысяч пользователей соцсетей

Фото: Россети.

Эстафета платежной дисциплины стартовала с руководителей региональных филиалов и управляемых обществ компании. Ключевыми участниками акции выступили лидеры мнений, которые на личном примере показали и рассказали, как важно своевременно платить за потребленную электроэнергию.

За период акции социальную эстафету положительно оценили порядка 80 тысяч пользователей соцсетей. О прямой взаимосвязи дисциплины платежей и надежным энергоснабжением потребителей рассказали религиозные и общественные деятели, руководители ведомств и муниципальных образований, известные спортивные функционеры, медики, учителя, журналисты.

Среди них - министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков; министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков; чемпион мира, пятикратный чемпион Европы из Дагестана Курамагомед Курамагомедов; член Совета старейшин при главе Республики Дагестан Халла Абдуллаева; депутат из Калмыкии Вера Эрендженова; председатель Союза управляющих организаций РСО - Алания Руслан Рамонов; председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев; Глава Прикубанского муниципального района КЧР Роман Стовбуренко; директор Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН Фатимат Темботова.

Акцию «Всегда так делаю» активно подержали и сами жители - пользователи соцсетей, в инициативном порядке подключаясь к челленджу и призывая соотечественников своевременно выполнять платежные обязательства перед энергетиками. Ведь от этого напрямую зависит, будет ли в наших домах светло и тепло.

Энергетики в очередной раз напоминают: своевременные платежи за потребленную электроэнергию - один из ключевых источников финансирования ремонтных программ, проведения необходимых технических мероприятий на энергообъектах для повышения надежности энергоснабжения жителей регионов, а также обеспечения растущих потребностей экономики макрорегиона в энергоресурсе.