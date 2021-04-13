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Общество13 апреля 2021 11:52

В Юго-Западном районе Ставрополя построят новую дорогу

Работы начнутся от проспекта Российского, длина дороги составит 1,5 километра
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе построят новую дорогу на улице Ивана Щипакина. Известно, что строители начнут работы от проспекта Российского. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндора.

По данным ведомства, длина дороги составит 1,5 километра.

Она станет подъездной к объектам социальной инфраструктуры, позволит увеличить пропускную способность автодорог Юго-западного района Ставрополя. Напомним, что это - один из самых густонаселенных частей краевого центра.

А также новая дорога поможет снизить количество транспортных заторов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году на Ставрополье в нормативное состояние планируется привести около 600 км дорожного полотна на региональных и муниципальных автодорогах. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.