В Юго-Западном районе Ставрополя построят новую дорогу

В Ставрополе построят новую дорогу на улице Ивана Щипакина. Известно, что строители начнут работы от проспекта Российского. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндора.

По данным ведомства, длина дороги составит 1,5 километра.

Она станет подъездной к объектам социальной инфраструктуры, позволит увеличить пропускную способность автодорог Юго-западного района Ставрополя. Напомним, что это - один из самых густонаселенных частей краевого центра.

А также новая дорога поможет снизить количество транспортных заторов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году на Ставрополье в нормативное состояние планируется привести около 600 км дорожного полотна на региональных и муниципальных автодорогах. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.