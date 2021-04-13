«Ростелеком» провел урок по кибербезопасности для кадетов краевого президентского училища

На уроке по кибербезопасности.

Занятие по информационной безопасности для учащихся Ставропольского президентского кадетского училища инициировано в рамках подготовки ко всероссийской акции «Цифровой диктант».

Программа урока «Ростелекома» составлялась таким образом, чтобы полученные знания помогли ребятам не только ответственно относиться к работе в интернете, но и успешно сдать «Цифровой диктант».

- Будущее библиотек - это новые технологии, информационные сети, электронные ресурсы. Оградить детей от нежелательного контента в интернете и мессенджерах - общая задача и образовательных организаций, и родителей, и разработчиков. Урок совместно с «Ростелекомом» мы провели впервые и надеемся, что подобные занятия станут традицией, - отметила Марина Овчелупова, директор Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева.

В ходе урока воспитанники кадетского училища узнали о том, как защитить компьютер и мобильные устройства от вредоносных программ, сохранить конфиденциальность персональных данных, составить надежный пароль доступа, оградить себя от негативного общения и спама.

Обсудили способы безопасного использования игровых аккаунтов и общедоступных Wi-Fi-сетей. Большой интерес у ребят вызвали такие актуальные темы, как кибербуллинг (преследование в социальных сетях), фишинг (незаконное использования персональных данных), правила этикета общения в сети.

- Возраст пользователей девайсов постоянно снижается, поэтому развитие навыков безопасных контактов с виртуальной средой необходимо начинать как можно раньше. Если ребенок будет понимать, что работа в интернете таит определенный риск, то избежит множества проблем, независимо от того, с какой целью он использует всемирную сеть: для поиска информации, разработки проектов, игр или беседы с друзьями. Поддерживая образовательные проекты в сфере информационной безопасности детей и подростков, мы помогаем формировать цифровое будущее страны, - подчеркнул Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы стремимся наряду с нравственными ценностями и патриотическим воспитанием привить кадетам цифровую культуру. Детям важно объяснить, почему нужно быть осторожными в виртуальном пространстве и на что надо обращать особое внимание, - сказал Олег Степанчук, начальник Ставропольского президентского кадетского училища.

В завершение занятия учащиеся прошли проверочный тест и получили полезные подарки - бесплатные сертификаты для онлайн-обучения с помощью сервиса «Ростелеком Лицей». На его площадке размещены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы» и специальный курс «Моя профессия», который поможет ребятам ответственно подойти к решению, кем они хотят стать в будущем.

Оформить тестовое обучение или подписаться на весь контент «Лицея» можно на официальном сайте «Ростелекома».