Владимир Путин поручил организовать оргкомитет к 100-летию Ингушетии

Президент Владимир Путин выпустил постановление для Правительства РФ создать комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Ингушетии.

Комитет должны создать в течение трех дней. Следующие 3,5 года они будут решать о том, как будет праздноваться годовщина образования Ингушетии.

Напомним, день ингушской государственности отмечают каждый год 7 июля. Праздник связан с подписанием в 1924 году указа о создании отдельной Ингушской автономной области, входящей в состав РСФСР.