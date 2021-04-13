Жителям Ставрополья рассказали, как уменьшить платежку за пустующую квартиру. Расчет платы за потребленные коммунальные ресурсы должен производиться по показаниям приборов учета.

Нужно своевременно подавать исполнителю услуги показания приборов учета. Если ресурсы не потребляются, то и расходов на них не будет. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной жилищной инспекции.

Специалисты разъясняют: если помещение не оборудовано прибором учета, то при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении можно обратиться к исполнителю услуги за перерасчетом.

Перечень нужных документов, на основании которых вам обязаны осуществить перерасчет, указан в пункт 93 правил предоставления коммунальных услуг №354.

Исключение – коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений (пункт 86 Правил 354).

При оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами потребить также может предоставить регоператору документы, подтверждающие его временное отсутствие по адресу проживания, и получить за этот период перерасчет.

Ставропольцам напоминают, что свести платежки к нулю не получится, так как в соответствии с ЖК РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и другими лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Таким образом, обязательны внесение платы за услугу централизованного отопления, чтобы поддерживать температуру воздуха в помещении выше +12 градусов.

- оплата за содержание жилого помещения и текущий ремонт, включая оплату коммунальных ресурсов, потребленных на содержание общего имущества;

- оплата взносов в фонд капитального ремонта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ближе к середине апреля горожане всегда задаются вопросом: «Когда заканчивается отопительный сезон в Ставрополе 2021».

У многих пресловутое 15 апреля ассоциируется с остывшими батареями. Однако, в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, эта дата – не повод автоматически прекращать подачу теплоносителя в здания, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.