Ставропольчанка лишилась более одного миллиона рублей на биржевой платформе

В Минеральных Водах 58-летней женщине позвонил мужчина и представился финансовым специалистом одного из брокерских сайтов, на котором она была зарегистрирована.

Под предлогом предоставления заработка на брокерской платформе, собеседник убедил жительницу ставропольского курорта перевести на указанный счет один миллион триста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

В итоге женщина не получила ни какой прибыли и не смогла вывести обратно свои деньги.

Когда ставропольчанка поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в местный отдел полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество с банковскими картами». Сейчас полицейские ищут подозреваемого.