Карта ямочного ремонта дорог Ставрополья сформирована на основе предложений горожан

Губернатор Ставрополья 13 апреля озвучил итоги работы по сбору предложений местных жителей о проведении ямочного ремонта дорог в селах. Напомним, свои пожелания ставропольцы оставляли в личных аккаунтах Владимира Владимирова в соцсетях.

Всего таких обращений поступило более 480. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Владимир Владимиров обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость детального анализа поступивших обращений с последующим принятием их в работу.

Он также поручил краевому Миндору проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования муниципалитетам с тем, чтобы провести работы на всех запланированных к ремонту участках. Их список дополнен в связи с затяжной зимой и обильными снегопадами в крае в феврале-марте.

По словам, и.о. министра дорожного хозяйства края Евгения Штепаы, к ямочному ремонту уже приступили в 26 районах и округах региона. Владимиров отметил, что ремонтные дорожные работы должны вестись в строгом соответствии с нормативами.

Всего в 2021 году на Ставрополье планируется отремонтировать около 600 километров дорог, из которых более 260 километров – дороги местного значения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе построят новую дорогу на улице Ивана Щипакина. Известно, что строители начнут работы от проспекта Российского.