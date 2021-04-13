ВТБ Лизинг передал 3 автобуса Yutong ставропольской транспортной компании

ВТБ Лизинг профинансировал 3 автобуса Yutong для Южной Транспортно-экспедиционной компании в Ставропольском крае. Автобусы общей стоимостью 30,7 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 15% сроком на 2 года. Поставщиком выступило ООО «Транспортный Центр».

Южная Транспортно-экспедиционная компания (ЮТЭК) работает на рынке перевозок более 14 лет. Компания осуществляет грузовые и пассажирские перевозки на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, а также в Волгоградской и Ростовской областях. В парке компании более 140 транспортных средств, в том числе 47 автобусов марок Yutong, King Long, Higer и др. на сумму более 168 млн руб., профинансированные ВТБ Лизинг.

Новые автобусы Yutong будут использоваться для перевозки сотрудников крупнейшего на юге России предприятия химической промышленности в Ставропольском крае. За счёт приобретения машин в лизинг транспортная компания сэкономит более 11 млн рублей на налогах. В течение срока лизинга предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 5,85 млн рублей за всю технику, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

Yutong использует передовые технологии, которые позволяют достичь высшей степени безопасности, надежности и комфорта. Междугородние автобусы китайского производства отлично приспособлены к эксплуатации в условиях российского климата и состояния дорог. Они рассчитаны на поездки на дальние расстояния и обладают всеми необходимыми опциями комфорта для пассажиров и водителя.

- ВТБ Лизинг активно развивает взаимодействие с клиентами, в частности, с транспортными компаниями. Все больше руководителей бизнеса понимают, что лизинг - это эффективный инструмент финансирования модернизации и расширения автопарка. Благодаря экономии на налогах и скидкам от производителей выгода при выборе этого инструмента финансирования покупки машин может достигать 40%, - прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселев.

ВТБ Лизинг работает в Ставрополе с 2013 года. За это время компания передала более 2,3 тыс. транспортных средств примерно тысячи предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса региона. На локальном рынке ВТБ Лизинг работает с любой техникой - от легковых автомобилей до специализированных машин. В 2020 году региональное подразделение компании профинансировало приобретение имущества на сумму 700 млн рублей.

* За счет возврата НДС: с 1 автобуса -1,95 млн руб., НДС с 3 автобусов - 5,85 млн руб. За счет отнесения лизинговых платежей на расходы: с 1 автобуса - 1,95 млн руб., с 3 автобусов 5,85 млн руб.