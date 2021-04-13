Отчим и пасынок осуждены за убийство женщин в общежитии Ставрополья

В Краевом суде закончили рассмотрение дела о жестоком убийстве двух женщин. На скамье подсудимых оказались отчим и пасынок, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ночь на 11 марта в станице Ессентукской мужчина отдыхал вместе с сожительницей в комнате общежития. Между любовниками произошел словесный конфликт, после которого он стал душить женщину. Ей удалось вырваться, но злоумышленник схватил с подоконника нож и ударил им в область шеи. На крики прибежала подруга потерпевшей, ставшая защищать ее. Испугавшись, что она сообщит о преступлении полицейским, мужчина повалил на кровать и убил ее двумя ударами ножа в голову. Обе умерли на месте.

Потом к месту преступления подошел пасынок злоумышленника. Они забрали телефоны жертв, сняли с их карт более 80 тысяч рублей и сбежали в Сальск (Ростовская область). Там они трое суток скрывались в арендованной квартире. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину". Отчим также обвинялся в двойном убийстве.

- Несмотря на полное непризнание подсудимыми своей вины, судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине, убившему женщин наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; пасынку – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.