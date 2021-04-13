Осенью 2021 года на Ставрополье появятся 14 детсадов для почти 2 тысяч детей

В Ставропольском крае построят 14 новых детсадов к осени 2021 года

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края сообщила, что к осени этого года в регионе построят 14 детских садов для 1675 детей. Строительство уже началось.

- Часть объектов находится в высокой степени готовности, ввести их в эксплуатацию планируется уже весной, остальные объекты по поручению Губернатора Владимира Владимирова необходимо завершить до 1 сентября 2021 года, - заявил и.о. министра Валерий Савченко.

По словам чиновника, ведомство регулярно проверяет темпы работы на строительных площадках, чтобы подрядчики выполнили свои обязательства к назначенному сроку и не появился "долгострой".

Скоро детские сады появятся в Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске, Михайловске, Георгиевске, а также в селах Кочубеевского, Буденновского, Курского и других городских округов. Строительство начато в 13 населенных пунктах.

Напомним, национальная программа "Демография" позволит построить 25 новых детсадов до конца 2021 года. Около 4 тысяч детей получат места в новых учреждениях.