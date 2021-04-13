Павел Кувалдин стал фигурантом дела о растрате в колледже Ставрополя

Павел Кувалдин. Фото: stvcc.ru

Прокуратура Ставропольского края признала законным новое постановление о возбуждении уголовного дела против экс-директора ГБПОУ "Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза Петрова". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник "КП", знакомый с материалами дела, уточнил, что речь идет о Павле Кувалдине. Теперь его подозревают в растрате. В 2016 году фигурант подписал план, по которому получил из бюджета Ставрополья более 2,6 млн рублей на проведение инновационных работ. Однако в колледже подобные опытно-экспериментальные работы не проводятся, поскольку закрыта инновационная площадка. В дальнейшем выделенные деньги Кувалдин потратил на выплаты стимулирующих себе и своим коллегам.

Уголовное дело по этому факту (статья "Превышение должностных полномочий") уже рассмотрено. Ленинский районный суд Ставрополя прекратил производство и принудил Кувалдина выплатить штраф в 40 тысяч и возместить ущерб. Выяснился источник средств, которые пошли на возврат более 2,6 млн рублей.

- В феврале 2019 года лицо, с целью возмещения материального ущерба в сумме более 2,6 млн рублей, решило совершить путем растраты хищение вверенных ему денежных средств колледжа. С использованием своего служебного положения, вопреки законным интересам учебного заведения, подозреваемый издал приказ, согласно которому в бюджет Ставропольского края были возвращены денежные средства из типа средств "Доходы от платной деятельности", "Прочие безвозмездные поступления". То есть, денежных средств, которые предназначались для расходования исключительно на уставные цели организации, - сказано в сообщении прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Растрата". Расследование находится на контроле у Прокуратуры Ставропольского края.