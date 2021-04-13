Модернизацию водопровода Ставрополья оценили в 44 млрд, но к 2025 году выделят 3 млрд

Во время брифинга и.о. министра ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко рассказал, что модернизация всего комплекса водоснабжения в крае обойдется примерно в 44 млрд рублей.

- Стоимость плана составляет 44 миллиарда рублей. Это огромные для края деньги. В основном выполнение программы рассчитано до 2024-2025 годов, но некоторые "весомые" объекты уходят к 2028-му году. Самое главное, что мы понимаем: есть перспективы решения этих вопросов, - заявил чиновник

Марченко заявил, что к 2025 году на модернизацию сетей смогут выделить только 3 млрд рублей. По его словам, хоть 44 млрд это и большая сумма, модернизировать водопровод необходимо. С каждым годом исчезает все больше источников питьевой воды.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о массовом отравлении водой в селе Марьины Колодцы.