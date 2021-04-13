На Ставрополья модернизируют школьные столовые, чтобы отказаться от привоза обедов

Губернатор Ставропольского края провел совещание с руководством министерства образования и главами муниципальных образований региона. Владимиров призвал чиновников начать модернизацию пищеблока в школах, чтобы не привозить обеды откуда-то извне, а готовить их прямо в школе.

Сейчас в Ставропольском крае горячим питанием обеспечены 100% учеников младшей школы (1-4 классы). Это больше 132 тысяч детей в 582 школах. Пищеблоки, в которых готовят обеды, есть в большинстве из них - в 528. В остальные организованы буфеты или заказывают блюда у других компаний.

- Мы должны постепенно уйти от подвозного и буфетного питания в образовательных учреждениях, - заявил Владимиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенью 2021 года на Ставрополье появятся 14 детсадов для почти 2 тысяч детей

Строительство пройдет в рамках нацпроекта "Демография" (подробнее).