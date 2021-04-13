24 апреля на Ставрополье пройдет ежегодная «Библионочь»

Пресс-служба министерства культуры Ставропольского края сообщила, что 24 апреля в библиотеках края пройдет "Библионочь-2021" с общим названием "Книга - путь к звездам". Ставрополье уже десять лет принимает участие во Всероссийской акции.

- Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой представит космическую вечеринку "КосмоParty", детская библиотека им. А.Е.Екимцева предложит читателям космическое путешествие "Космос далекий и близкий", в большое космическое ЭкоПутешествие "Арт-полет к звездам" пригласит библиотека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского. Интерактивная программа "КосмоСтарт в Лермонтовке, или 240 минут книгополета" состоится 24 апреля в библиотеке им.М.Ю.Лермонтова, - сказано в сообщении министерства.

Сейчас ведомство составляет сводный план мероприятий.