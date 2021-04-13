70-летнее здание школы в Арзгире заменят на современное на 465 мест

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о начале строительства новой сельской школы в Арзгире. Школа расположится на месте старого здания, которому больше 70-ти лет. Бывшую школу закрыли из-за обветшания.

Владимиров заявил, что это сложный и дорогостоящий проект, который обязательно завершат - детям нужна школа. Сейчас на месте роют котлован для заливки фундамента.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к осени 2021 года в регионе построят 14 новых детских садов для почти 2 тысяч малышей.