Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость13 апреля 2021 23:01

70-летнее здание школы в Арзгире заменят на современное на 465 мест

Строительство новой школы стало возможно по программе "Комплексное развитие сельских территорий"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о начале строительства новой сельской школы в Арзгире. Школа расположится на месте старого здания, которому больше 70-ти лет. Бывшую школу закрыли из-за обветшания.

Владимиров заявил, что это сложный и дорогостоящий проект, который обязательно завершат - детям нужна школа. Сейчас на месте роют котлован для заливки фундамента.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к осени 2021 года в регионе построят 14 новых детских садов для почти 2 тысяч малышей.

Строительство и ремонт