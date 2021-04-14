На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 99 человек

В Ставропольском крае за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Число умерших достигло 1283.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Также он сообщил, что за вчерашний день диагноз подтвердился у 99 жителей региона. За весь период пандемии заболело 51674. За сутки победить болезнь смогли 149 человек. А за все время пандемии – 48690.

На Ставрополье, по словам Владимира Владимирова, продолжает увеличиваться число вакцинированных. Прививку от COVID-19 в нашем регионе уже сделали 143 тысячи человек.