В Ставропольском крае за сутки от ковида скончались пять человек. Об этом утром 14 апреля сообщил глава региона и выразил соболезнования родным этих людей. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1283 человека.

Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты.

Всего — почти 1 миллион 609 тысяч исследований за весь период. Пациентам с коронавирусом оказывается помощь. К сожалению, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 99 человек. Число зараженных в крае достигло 51674.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Также важно сегодня следовать мерам профилактики. Старайтесь сохранить здоровье. Берегите себя и близких! – обратился глава края к землякам.