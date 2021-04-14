На Ставрополье директор организации скрыл от налоговой более 45 млн рублей

Против директора ООО «Главдорстрой» в Предгорном районе Ставрополья возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, директор с января 2017 по декабрь 2018 года уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 45 миллионов рублей.

Следователи уже изъяли у подозреваемого первичную документацию, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.