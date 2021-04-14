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Общество14 апреля 2021 11:06

В Ставрополе 14 апреля прогнозируется дождь

Порывы ветра могут достигать 10 м/с
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, в краевом центре 14 апреля ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем по краю достигнет до 19 тепла.

В краевой столице — до 10 выше нуля. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. А уже в четверг, 15 апреля, дождь прекратится и ставропольцев порадует долгожданное весенне солнце.

Из хороших новостей: в Ставрополе на днях разместили «Гагаринский сад». Планируется, что представители администрации города, общественных и молодежных организаций высадят 30 лип и елей на Российском проспекте.

Работы пройдут в рамках акции «Неделя космонавтики».