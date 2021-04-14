Путин подписал указ об отставке начальника управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковника Эльбруса Рамонова. Документ зарегистрирован 12 апреля 2021 года.

Президент России в этот же день подписал указ об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии.

Эльбрус Рамонов был назначен начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года.

Рамонов награжден Государственными и ведомственными наградами, в том числе, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 апреля подтвердилась отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Документ подписал президент России Владимир Путин.

В этот же день полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручили возглавить Республику Северная Осетия-Алания.