Специалистов «Россети Северный Кавказ» научат быстрее устанавливать «умные» счетчики

Фото: Россети.

Специалистам компании «Россети Северный Кавказ» продемонстрировали виртуальный тренажер для отработки навыков монтажно-наладочных работ и в установке систем учета.

Учебный программно-аппаратный комплекс разработан концерном «Энергомера» для обучения сотрудников «Россети Северный Кавказ». Данная технология поможет специалистам компании повысить профессиональные компетенции и оперативность выполнения работ в том числе по установке интеллектуальной системы учета электроэнергии.

Напомним, с осени прошлого года «Россети Северный Кавказ» реализуют в республиках СКФО комплексные программы снижения потерь и устанавливают интеллектуальную систему учета. Мероприятия рассчитаны до 2024 года, однако, понимая важность работ для повышения надежности энергоснабжения потребителей, энергетики планируют завершить установку «умных» счетчиков в течение полутора лет.

Возможности новой тренинговой системы оценили директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак, руководитель Департамента управления персоналом и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ» Ислам Магомадов, директор Корпоративного института компании Борис Теплов.

- От профессиональной и оперативной работы наших специалистов напрямую зависит надежность энергоснабжения жителей макрорегиона. Именно поэтому компания уделяет особое внимание совершенствованию навыков работников и обучению специалистов в рамках современной трансформации и требований отрасли, - отметил Ислам Магомадов.

Пилотный проект по обучению энергетиков «Россети Северный Кавказ» на виртуальном тренажере стартует в зоне деятельности филиала «Ставропольэнерго». Данные обучающие практики поэтапно охватят профильных специалистов всех филиалов и дочерних обществ энергокомпании.