Фотографии жительницы Ставрополя попали в итальянский журнал Vogue

Фото: foto_byn.t

Жительница Ставрополя Татьяна Бунякова сделала фотографии, которые попали в итальянский журнал Vogue.

- Считаю, что это достойно того, чтобы быть в ленте, - поделилась ставропольчанка в соцсети Инстаграм.

Там же она и разместила два снимка, которые украсили итальянский журнал.

Так, на этом снимке — заброшенное кафе, которое находится на юге Ставрополя. По словам автора, это место стало источником ее вдохновения.

- Так красиво. Хотелось бы сходить туда, это заброшенное кафе? – интересуются местные жители.

А другое фото было сделано на трассе Михайловск — Дубовка. Пейзаж в пасмурную погоду пришелся по нраву итальянцам и ставропольцам.

- Дорога в никуда, там просто свалка. И обычно эта дорога перекрыта этими самыми стволами, но в тот день было так, - описывает фото Татьяна.