На Ставрополье к 14 апреля прививку от COVID-19 сделали 143 тыс. человек

В нашем крае расширяют сеть пунктов вакцинации от коронавируса. Напомним, что прививки на Ставрополье делают и по выходным Фото: Архив КП

В Ставропольском крае продолжает увеличиваться число вакцинированных. Так, на сегодняшний день, 14 апреля прививку от COVID-19 в нашем регионе уже сделали 143 тысячи человек. Об этом сообщил глава края.

Однако, статистика летальных исходов, к сожалению, тоже выросла. За сутки скончались 5 пациентов, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Также важно сегодня следовать мерам профилактики. Старайтесь сохранить здоровье. Берегите себя и близких! – обратился губернатор к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае расширяют сеть пунктов вакцинации от коронавируса. Напомним, что прививки на Ставрополье делают и по выходным.