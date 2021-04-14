ВТБ в СКФО выпустил 10 тысяч цифровых карт

Банк ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе выпустил порядка 10 тыс. цифровых карт с момента запуска технологии. За это время объем транзакций по виртуальным картам достиг 116 млн рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на еду, одежду и бензин.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в СКФО оформили около 10 тыс. виртуальных карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в округе используют их для покупки продуктов питания - на эти цели с начала прошлого года было направлено почти 28 млн рублей. На втором месте - приобретение одежды и обуви: виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 9 млн рублей. Третье место по популярности оплаты цифровой картой занимают АЗС - 8 млн рублей. Объем трат в ресторанах и кафе составил около 6 млн рублей. Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на оплату коммунальных услуг – порядка 3,5 млн рублей.

В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

- В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате, - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.