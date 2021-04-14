В Ставропольском крае обнаружили мину времен ВОВ

Фото: Инстаграм глава Андроповского округа. Противотанковую мину обезвредили военные специалисты

Тревожную новость сообщила глава Андроповского округа Ставрополья. Так, в окрестностях станицы Воровсколесской станичники обнаружили немецкую противотанковую мину.

- Эхо далекой войны и сегодня напоминает нам о тяжелых боях зимой 1943 года на южных рубежах нашей малой родины. Причем, это не первая такая находка. Практически каждый год то в одном, то в другом месте станицы обнаруживаются такие страшные находки, - рассказала Нина Бобрышева.

Она добавила, что противотанковую мину обезвредили военные специалисты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в весной 2018 года в Ставропольском крае также уничтожили мину времен Великой Отечественной войны. Ее тогда обнаружил житель поселка Комсомолец.