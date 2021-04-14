На Ставрополье во всех школах модернизируют пищеблоки

В Ставропольском крае разработают программу модернизации школьных пищеблоков. Владимир Владимиров поручил министерству образования региона начать такую работу.

Пищеблоки полного цикла должны появиться во всех школах края, где учатся младшеклассники.

Напомним, что с 2020 года ученики с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием. В целом, в 582 школах региона питание получают более 132 тысяч детей. Выяснилось, что пищеблоки полного цикла есть в 528 школах.

А вот в остальных 54 - горячее питание осуществляется в буфетах-раздаточных или организован его привоз.

- Мы должны постепенно уйти от подвозного и буфетного питания в образовательных учреждениях, - поручил региональному министерству образования губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что родители ставропольских школьников стали часто обращаться на «горячую линию» краевого Минобра по поводу качества горячего питания младших школьников.

По словам заместителя министра образования Ставрополя Галины Зубенко, в крае ведется тщательный контроль за соблюдением правил и норм организации поставки и хранения продуктов питания, работы пищеблоков, приготовления блюд согласно техническим картам, разработанным специалистами в области детского питания.