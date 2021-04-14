В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для пожилых людей

В Ставропольском крае до конца месяца продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Соответствующее постановление губернатора опубликовано 14 апреля 2021 года на портале правовой информации.

Такие меры принимаются для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в крае.

Воздержаться от выхода из дома пожилым людям рекомендовано с 15 по 30 апреля включительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки от ковида скончались пять человек. Об этом утром 14 апреля сообщил глава региона и выразил соболезнования родным этих людей. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1283 человека.

Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты.

Всего — почти 1 миллион 609 тысяч исследований за весь период. Пациентам с коронавирусом оказывается помощь. К сожалению, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 99 человек. Число зараженных в крае достигло 51674.