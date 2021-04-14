Более 10 тысяч одиннадцатиклассников на Ставрополье 15 апреля напишут итоговое сочинение

В этом учебном году Рособрнадзор объявил пять открытых тематических направлений итогового сочинения: «Забвению не подлежит»; «Я и другие»; «Время перемен; «Разговор с собой»; «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

В соответствии с ними формируются закрытые перечни тем и комплектуются по часовым поясам. Каждый комплект будет включать пять тем сочинений - по одной от каждого тематического направления.

Ведомство также опубликовало ответы на основные вопросы выпускников, связанные с написанием сочинения.

Так, для участия в нем необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за 2 недели до начала проведения. Продолжительность выполнения работы составляет 3 часа 55 минут.

В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Результаты будут оцениваться по системе «зачет» или «незачет» в соответствии с критериями, разработанными Рособрнадзором.

Напомним, что дополнительные сроки проведения итогового сочинения - 5 и 19 мая 2021 года.