Пункт временного размещения для жертв паводков развернули на учениях в Светлограде

В одном из колледжей Светлограда разместили тренировочный пункт размещения пострадавших от паводков, так специалисты готовятся к реальным чрезвычайным ситуациям. Отрабатывают порядок размещения жертв затоплений, их оформление и оказание медицинской помощи.

- Фиксируем время прибытия и внешнее состояние, отмечаем, нужна ли психологическая помощь, медицинская или же поддержка матери и ребенку. После этого прибывших размещаем, - рассказал ответственный за работу пункта Антон Горбиенко.

Оказывать помощь во время реальной ЧС будут даже без документов.Пункт может разместить 75 человек, он будет работать до тех пор, пока пострадавшим будет нужна помощь.

Напомним, сейчас в Светлограде проходят масштабные противопаводковые и противопожарные учения. Волонтеров учат помогать пострадавшим и ликвидировать ЧП. В 2017 году в Ставропольском крае произошел потом, многие жители региона остались без крова.