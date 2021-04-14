Спортивная школа в Ессентуках начнет работать и станет собственностью края в 2021 году

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров приехал с рабочим визитом в Кавказские Минеральные Воды, чтобы проверить ход благоустройства в городах. Он посетил стройку новой спортивной школы зимних видов спорта в Ессентуках.

Возведение здания началось пару месяцев назад, сейчас благоустраивают территорию вокруг комплекса: асфальтируют дорожки, занимаются озеленением. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию уже к концу 2021 года, многие дети предварительно записались на секции фигурного катания и хоккея.

Владимир заявил, что школу должны передать в краевую собственность, чтобы дети смогли заниматься спортом бесплатно.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала подробнее о строительстве спортивной школы.